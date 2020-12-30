Дептранс перечислил плюсы запуска дополнительных пар поездов между Москвой и Балашихой

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Горожанам рассказали о плюсах запуска 16 дополнительных пар поездов между Москвой и Балашихой. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта в среду, 30 декабря.

Так, интервал движения сократился с 60 минут до 30. Поездов стало больше, ходят они чаще, а это значит, что в транспорте станет свободнее, дополнительные составы создали свыше 80 тысяч новых мест для пассажиров.

Этого нельзя было сделать раньше из-за необходимости проведения работ по развитию инфраструктуры Горьковского направления МЖД. Отмечается, что на станции Балашиха появится новая пассажирская инфраструктура, которая включает в себя новую платформу и крытый надземный пешеходный переход.

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