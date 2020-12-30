СМИ: Бывший муж Полины Гагариной запретил ей вывозить дочь за границу
Фотограф Дмитрий Исхаков запретил своей бывшей жене певице Полине Гагариной вывозить за рубеж их общую дочь. Об этом сообщают СМИ.
По данным Telegram-канала Mash, мужчина наложил запрет с помощью ФМС. Он считает, что в настоящее время ребенку небезопасно путешествовать за границу.
Исхаков пока не подтвердил соответствующие сообщения.
— Я пока не могу прокомментировать эту ситуацию. Может быть, чуть позже, — сказал он «СтарХиту».
При этом недавно стало известно, что Гагарина хотела отправиться с детьми в Занзибар после Нового года.
Ранее Исхаков подтвердил, что его больше не связывают с Гагариной никакие романтические отношения. 28 декабря пара официально развелась. Супруги прожили в браке шесть лет, у них родилась дочь Мия. От предыдущего брака у артистки также есть сын Андрей.
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