СМИ: Бывший муж Полины Гагариной запретил ей вывозить дочь за границу

Фото: instagram.com/gagara1987

Фотограф Дмитрий Исхаков запретил своей бывшей жене певице Полине Гагариной вывозить за рубеж их общую дочь. Об этом сообщают СМИ.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина наложил запрет с помощью ФМС. Он считает, что в настоящее время ребенку небезопасно путешествовать за границу.

Исхаков пока не подтвердил соответствующие сообщения.

— Я пока не могу прокомментировать эту ситуацию. Может быть, чуть позже, — сказал он «СтарХиту».

При этом недавно стало известно, что Гагарина хотела отправиться с детьми в Занзибар после Нового года.

Ранее Исхаков подтвердил, что его больше не связывают с Гагариной никакие романтические отношения. 28 декабря пара официально развелась. Супруги прожили в браке шесть лет, у них родилась дочь Мия. От предыдущего брака у артистки также есть сын Андрей.

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