В МГУ 2020 год назвали самым жарким в истории метеонаблюдений в Москве

Фото: АГН «Москва»

Согласно данным метеостанции МГУ имени М. В. Ломоносова, 2020 год можно назвать самым жарким за всю историю метеонаблюдений в столице. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе вуза.

Уточняется, что среднегодовая температура в городе превысила отметку в восемь градусов. Прошлый год был самым теплым со среднегодовой температурой 7,8 градуса выше нуля.

Нынешний рекорд во многом определяется аномально теплой и почти бесснежной зимой, а также жаркой осенью, передает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, 9 из 12 месяцев этого года оказались теплее климатической нормы. Хоть апрель и май были холодными, они не смогли изменить общей картины уходящего года.

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