Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мокрый снег и слякоть ожидаются в столице в новогоднюю ночь. Об этом в среду, 30 декабря, рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, после праздника в городе будет тепло. Столбик термометра поднимется на семь градусов выше климатической нормы. Так, 1 января ожидаются небольшие осадки и температура до минус одного градуса.

На территории Москвы, по мнению специалиста, будет где-то мокрый снег, где-то снежная крупа. Но ливневого дождя, какой пролился в 1994 году, не ожидается, передает РИА Новости.

Метеоролог рассказала, что 3 января ожидается местами небольшой снег, на дорогах будет гололедица. Днем — без существенных осадков, температура воздуха — от нуля до минус пяти градусов.

Читайте также: Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления