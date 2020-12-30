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Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления

Татьяна Плотникова

Город

В среду, 30 декабря, погоду в столичном регионе будет определять юго-восточная окраина циклона. Это приведет к заметному повышению атмосферного давления.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками, местами возможен гололед.

Температура воздуха в Москве составит от минус двух до нуля градусов. В Подмосковье возможно до пяти градусов ниже нуля. Содержание кислорода в приземных слоях атмосферы останется в пределах климатической нормы, геомагнитный фон спокойный, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей в первые три дня новогодних каникул.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в России в январе

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