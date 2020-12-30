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Синоптики рассказали о погоде в России в январе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в России в январе

Татьяна Плотникова

Общество

Столбики термометров на большей части России в первый месяц будущего года будут находиться на уровне средних многолетних значений. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют примерно на градус выше климатической нормы на западе Северо-Западного и Центрального федеральных округов, в Краснодарском крае и Крыму. Похожие значения ожидаются на Таймыре.

При этом в Омской и Новосибирской областях, в Алтайском крае, Республике Алтай и на юге Дальневосточного федерального округа температура может оказаться примерно на градус ниже нормы.

Объем осадков в январе, по прогнозам синоптиков, на большей части территории страны также останется в пределах нормативных показателей. Отклонения возможны на севере Таймыра, в Бурятии, Забайкальском крае и на западе Амурской области – там может выпасть больше осадков.

На юге Ямало-Ненецкого автономного округа, востоке Ханты-Мансийского автономного округа, в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, на востоке Якутии, севере Магаданской области и в Чукотском автономном округе ожидается объем осадков меньше климатической нормы января, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей в первые три дня новогодних каникул.

Читайте также: Эксперты предупредили о росте числа опасных природных явлений в России

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