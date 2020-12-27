Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни новогодних праздников

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В первые три дня новогодних каникул в Москве ожидается около нуля и осадки в разной фазе. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 27 декабря.

По его словам, с 4 января и в оставшиеся дни новогодних праздников в столице пойдет постепенное укрепление минуса до устойчивых показателей. Тишковец добавил, что по ночам прогнозируется от минус 5 до минус 10 десяти градусов, а в течение дня — один–шесть градусов холода, передает РИА Новости.

Ранее синоптик рассказал, какая погода будет в Москве на Новый год.

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