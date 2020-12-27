Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве на Новый год

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Европейскую часть России накроют рекордные морозы, пришедшие из Сибири. Начало предстоящей недели окажется морозным и снежным. В столичном регионе сугробы впервые за текущую зиму выросли до положенной климатической нормы. О том, какой будет прогноз погоды в Москве на неделю, рассказал метеоролог Александр Голубев.

По его словам, в ночь на понедельник через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, который добавит к сугробам еще 1 сантиметр.

— В ночные часы температура воздуха в столице упадет до -9...-7 градусов, — отметил специалист.

Днем столбики термометра поднимутся до -7...-5 градусов. Самыми холодными днями предстоящей недели окажутся понедельник и вторник. Затем в Москве потеплеет, ожидаются даже положительные показатели.

В понедельник, 28 декабря, в столичном регионе ожидаются пасмурная погода и небольшой снег.

В дневные часы температурные показатели не упадут ниже -7...-5 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, 3–4 метра в секунду. Атмосферное давление будет колебаться и составит 759 миллиметров ртутного столба. Аналогичные условия ожидаются и во вторник, 29 декабря.

— Начиная со среды, 30 декабря, в столице резко потеплеет. Несмотря на холодную ночь с показателями -4...-3 градуса. В дневные часы столбики термометра поднимутся до +1…+2 градусов. Будет пасмурно, выпадет небольшой снег. Ветер юго-западный. Его порывы достигнут 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Похожие погодные условия сохранятся и 31 декабря, — пояснил метеоролог.

В конце недели незначительно похолодает. Однако дневные показатели не опустятся ниже -1...0 градусов, а в ночные часы ожидается нулевая температура.

Очередное похолодание в столичный регион, по словам Голубева, вернется 4 января.

Читайте также: Синоптики пообещали оттепель в Москве перед Новым годом