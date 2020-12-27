Около 365 тысяч кубометров снега утилизировали в Москве за двое суток

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Около 365 тысяч кубометров снега утилизировали на московских снегосплавных пунктах за двое суток. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В настоящее время в городе продолжается уборка улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий после сильного снегопада. Собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для дальнейшей утилизации, — пояснил он.

Также Бирюков уточнил, что в столице работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Их принцип работы основан на использовании тепла сточных вод для плавки снега, передает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, 13 сантиметров снега выпало в Москве в пятницу, 25 декабря. Кроме того, по данным синоптиков, до конца года может выпасть еще 3–5 сантиметров снега. Он будет уплотняться, поэтому высота снежного покрова в столице существенно не изменится.

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