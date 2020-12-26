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Тринадцать сантиметров снега выпало в Москве в пятницу
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Тринадцать сантиметров снега выпало в Москве в пятницу

Виктория Родимкина

Город

В пятницу в Москве выпало до 13 сантиметров снега, больше всего осадков было зафиксировано на юго-западе Москвы и в Зеленограде. Об этом сообщил портал «Метеоновости» в субботу, 26 декабря.

— Погода 25 декабря в столичном регионе оказалась щедрой на снег. Виной тому стали атмосферные фронты циклона, который приблизился к столичному региону, — говорится в сообщении.

Отмечается, что прирост свежевыпавшего снега в Москве за 25 декабря составил 6–13 сантиметров. Кроме того, по данным синоптиков, до конца года может выпасть еще 3–5 сантиметров снега. Снег будет уплотняться, поэтому высота снежного покрова в столице существенно не изменится.

Также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за последние сутки в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков.

Ранее он сообщил, что циклон «Грета» принесет в город сильные снегопады.

— На базовой метеостанции ВДНХ за сутки в осадкомеры попало 10 сантиметров осадков, что составляет 18 процентов месячной нормы. Столько же зафиксировано в Тушине и Наро-Фоминске, — цитирует метеоролога РИА Новости.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Читайте также: Снежная и облачная погода ожидается в Москве 26 декабря

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