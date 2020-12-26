Снежная и облачная погода ожидается в Москве 26 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В субботу, 26 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода. Временами будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус пяти до минус одного градуса. В Подмосковье температура ожидается от семи до двух градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик рассказал, что снег будет лежать в Москве до Нового года. В столице сохранится снежный покров на уровне примерно 10 сантиметров.

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