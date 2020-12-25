Жителей столицы и Подмосковья предупредили о гололеде в ближайшие дни

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В ближайшие дни в столице и Московской области ожидается гололедица. В регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Уточняется, что на данный момент действует предупреждение о снегопадах до 22:00. Также специалисты рассказали горожанам о порывистом ветре — в Москве до 22:00 пятницы, 25 декабря, в Подмосковье — до 05:00 субботы, 26 декабря.

Ранее москвичам рассказали, когда в столице растает снег.

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