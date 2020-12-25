Синоптик рассказал, что снег будет лежать в Москве до Нового года

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

До конца года в Москве сохранится снежный покров на уровне примерно 10 сантиметров. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Снежный покров, конечно, чуть-чуть подтает, но на уровне 10 сантиметров он сохранится. То есть снег не растает до конца года, — цитирует слова синоптика РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более 9,5 тысячи единиц техники приступили к ликвидации снега в столице.

Читайте также: Власти Москвы заявили о штатной работе систем жизнеобеспечения на фоне снегопада