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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

Виктория Родимкина

Город

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России в субботу, 26 декабря.

— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — уточнили на сайте.

В Гидрометцентре отметили, что предупреждение будет действовать до 22:00 воскресенья, 27 декабря.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что снег в Москве не растает до Нового года. По его словам, снежный покров сохранится на уровне в 10 сантиметров.

Помимо этого, синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в эти выходные.

Читайте также: Власти Москвы заявили о штатной работе систем жизнеобеспечения на фоне снегопада

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