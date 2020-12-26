«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России в субботу, 26 декабря.

— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — уточнили на сайте.

В Гидрометцентре отметили, что предупреждение будет действовать до 22:00 воскресенья, 27 декабря.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что снег в Москве не растает до Нового года. По его словам, снежный покров сохранится на уровне в 10 сантиметров.

Помимо этого, синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в эти выходные.

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