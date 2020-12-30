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«Счастливого Нового года»: сын принца Гарри и Меган Маркл принял участие в их новом подкасте
Фото: instagram.com/sussexroyal

«Счастливого Нового года»: сын принца Гарри и Меган Маркл принял участие в их новом подкасте

Анастасия Волоснова

Звезды

В новом подкасте принца Гарри и его супруги Меган Маркл принял участие их сын Арчи. Фанаты звездной пары впервые услышали голос малыша.

Известно, что королевская чета запустила свой подкаст на Spotify. В первом выпуске после разговора родители подозвали к микрофону Арчи, который умилил своими словами слушателей подкаста.

— Тебе это нравится? Это весело? — спросили родители мальчика.

Арчи ответил родителям, подтвердив, что ему действительно весело, а в конце поздравил всех с Новым годом.

— Счастливого... — начали хором говорить принц Гарри и Меган Маркл.

— Нового года! — подхватил их маленький сын.

Подписчиков умилило небольшое выступление малыша, его голос показался пользователям интернета очаровательным, пишет редакция «7дней».

Напомним, принц Гарри и актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года. В мае 2019 года у них родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Недавно чета сообщила, что потеряла второго ребенка.

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