Более 800 электробусов появятся в Москве к концу 2022 года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москве к 2022 году появятся 820 электробусов. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В городе также заработают 230 новых зарядных станций, которые за 6–10 минут могут пополнить электробус энергией на следующие 40–50 километров.

Обслуживать станции ближайшие 15 лет будут компании-производители, поэтому прослужить они должны долго.

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