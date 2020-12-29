Москвичей предупредили о переносе остановки автобусов в центре Москвы
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке маршрутов ряда автобусов в Пресненском районе столицы.
Как уточняет перевозчик, остановка «Станция Шелепиха» для автобусов № т54, т66, 4, 69, 152, 869, С43 по Шмитовскому проезду при следовании к станции метро «Шелепиха» будет смещена на 74 метра вперед.
Изменения начнут действовать 31 декабря.
Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».
Ранее жителям и гостям столицы рассказали, как изменятся автобусные маршруты в новогодние праздники.
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