Москвичей предупредили о переносе остановки автобусов в центре Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке маршрутов ряда автобусов в Пресненском районе столицы.

Как уточняет перевозчик, остановка «Станция Шелепиха» для автобусов № т54, т66, 4, 69, 152, 869, С43 по Шмитовскому проезду при следовании к станции метро «Шелепиха» будет смещена на 74 метра вперед.

Изменения начнут действовать 31 декабря.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее жителям и гостям столицы рассказали, как изменятся автобусные маршруты в новогодние праздники.

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