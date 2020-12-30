Самолет экстренно сел в Шереметьеве из-за трещины на лобовом стекле
Пассажирский самолет Airbus А321, выполнявший рейс Симферополь — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб в среду, 30 декабря.
Отмечается, что трещина на лобовом стекле возникла в кабине пилота. Посадка лайнера прошла в штатном режиме.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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