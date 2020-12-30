Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Самолет экстренно сел в Шереметьеве из-за трещины на лобовом стекле
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Самолет экстренно сел в Шереметьеве из-за трещины на лобовом стекле

Кирилл Николаев

Происшествия

Пассажирский самолет Airbus А321, выполнявший рейс Симферополь — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб в среду, 30 декабря.

Отмечается, что трещина на лобовом стекле возникла в кабине пилота. Посадка лайнера прошла в штатном режиме.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Самолет «Победы» дважды не смог сесть в Белгороде из-за погоды

аэропорт Шереметьевоэкстренная посадкасамолет
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте