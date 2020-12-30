Самолет «Победы» дважды не смог сесть в Белгороде из-за погоды

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Борт авиакомпании «Победа», следовавший из Санкт-Петербурга в Белгород, дважды не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за сложных метеоусловий.

Как пояснили в справочной службе аэропорта, самолет должен был совершить посадку в Белгороде в 17:20 по московскому времени. Туман помешал запланированной посадке, воздушное судно отправилось на дозаправку в Воронеж, откуда снова вылетело в Белгород.

После повторной неудачной попытки совершить посадку в Белгороде самолет вернулся в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.

Помимо этого еще несколько самолетов не смогли приземлиться в Белгороде из-за непогоды. В частности, борт «Аэрофлота» вернулся в столичный аэропорт Шереметьево, борт S7 – в Домодедово.

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