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Столичные власти планируют открыть 12 пригородных вокзалов в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Столичные власти планируют открыть 12 пригородных вокзалов в 2021 году

Анастасия Волоснова

Транспорт

В 2021 году планируется открыть 12 пригородных вокзалов в рамках развития МЦД. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

— В 2021 году развитие диаметров продолжится, планируем открыть еще 12 пригородных вокзалов: 11 объектов — на действующих и будущих маршрутах МЦД, еще один — новый терминал на МЦК для транзитных поездов дальнего следования, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Также сообщается об открытии после реконструкции вокзала МЦД-2 — Подольск. Вместо старых платформ установили две новые, расширили подземный переход и оснастили вокзал эскалаторами. Ожидается, что к 2030 году этой станцией будут пользоваться 43 тысячи человек в сутки.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о новых станциях МЦД, которые реконструируют в ближайшие годы

Максим ЛиксутовДепартамент транспорта МосквыМЦД
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