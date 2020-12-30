СК завершил расследование инцидента с самолетом в аэропорту Калининграда в 2017 году

Фото: АГН «Москва»

Следователи на транспорте Следственного комитета (СК) Российской Федерации завершили расследование уголовного дела об авиапроисшествии в аэропорту Калининграда в 2017 году. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, в январе 2017 года пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва – Калининград, при посадке в аэропорту «Храброво» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате корпус лайнера был поврежден. Шесть человек обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта. На борту самолета находилось 167 пассажиров.

В отношении пилота воздушного судна было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи установили, что действиями командира воздушного судна имуществу аэропорта и авиакомпании причинен ущерб на общую сумму более миллиарда рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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