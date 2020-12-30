Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Доступ граждан на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Доступ граждан на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

В новогоднюю ночь доступ жителей и гостей столицы на Красную площадь будет ограничен. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

— ГУ МВД России по городу Москве информирует о том, что 31 декабря с 18:00 Красная площадь закрыта для посещения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что «ГУМ-Каток», который находится на Красной площади, в последний день года будет работать до 19:00.

Читайте также: Московские парки рассказали, как будут работать в новогоднюю ночь

Красная площадьМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Все мнения
О проекте