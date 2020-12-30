Доступ граждан на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

В новогоднюю ночь доступ жителей и гостей столицы на Красную площадь будет ограничен. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

— ГУ МВД России по городу Москве информирует о том, что 31 декабря с 18:00 Красная площадь закрыта для посещения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что «ГУМ-Каток», который находится на Красной площади, в последний день года будет работать до 19:00.

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