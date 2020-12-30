Московские парки рассказали, как будут работать в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Московские парки будут открыты в новогоднюю ночь, но праздничных мероприятий не будет. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова.

— Сами парки будут открыты для посетителей, однако мы рекомендуем нашим гостям и жителям города остаться дома и провести этот праздник с семьей и близкими друзьями, — цитирует Косинову РИА Новости.

Замдиректора добавила, что 31 января все катки на территории парков культуры и отдыха города закончат работу в 22:00.

Также сообщается, что на территории трех парков культуры пройдут праздничные салюты.

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