Росстат рассказал, сколько потратят россияне на покупку еды для новогоднего стола
Росстат рассказал, сколько потратят россияне на покупку еды для новогоднего стола. За год сумма выросла на 4,56 процента.
На покупку продуктов к Новому году жители России потратят 6 763 рубля, годом ранее россияне потратили на новогодние приготовления 6 468 рублей.
Росстат включил в расчет мясо, курицу, колбасы, рыбные консервы и баночку икры. В аналитике учитывались также все базовые продукты: хлеб, сыры, овощи и фрукты, десерты и конфеты, безалкогольные напитки. Среди алкогольных напитков Росстат учитывал по одной бутылке водки, коньяка и шампанского. Отдельным пунктом рассчитывались салаты оливье и селедка под шубой.
За год на 28,8 процента подорожал картофель, на 24 процента — апельсины и на 16,17 процента — свежие огурцы. Подешевели на несколько процентов мясо курицы и сырокопченая колбаса, сообщает РИА Новости.
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