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Росстат рассказал, сколько потратят россияне на покупку еды для новогоднего стола. За год сумма выросла на 4,56 процента.

На покупку продуктов к Новому году жители России потратят 6 763 рубля, годом ранее россияне потратили на новогодние приготовления 6 468 рублей.

Росстат включил в расчет мясо, курицу, колбасы, рыбные консервы и баночку икры. В аналитике учитывались также все базовые продукты: хлеб, сыры, овощи и фрукты, десерты и конфеты, безалкогольные напитки. Среди алкогольных напитков Росстат учитывал по одной бутылке водки, коньяка и шампанского. Отдельным пунктом рассчитывались салаты оливье и селедка под шубой.

За год на 28,8 процента подорожал картофель, на 24 процента — апельсины и на 16,17 процента — свежие огурцы. Подешевели на несколько процентов мясо курицы и сырокопченая колбаса, сообщает РИА Новости.

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