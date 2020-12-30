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«Подумала о беременности»: Шепелев заинтриговал поклонников новостью о положительном тесте
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Подумала о беременности»: Шепелев заинтриговал поклонников новостью о положительном тесте

Анастасия Волоснова

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев заинтриговал подписчиков, рассказав в своем Instagram-аккаунте о положительном тесте.

Дмитрий Шепелев выложил в своих соцсетях новое фото, на котором он лежит в костюме на кровати и читает газету. Подводя итоги, телеведущий написал под постом странную фразу, на которую обратили внимание подписчики.

— Эта фотография, похоже, символ уходящего 2020 года. Я готов, свеж, умыт, одет. Я на низком старте, но... Извините, у нас отмена, тут в команде положительный тест, — написал телеведущий.

Поклонники стали гадать, о каком тесте идет речь в посте Шепелева. Многие сразу подумали о тесте на коронавирус, некоторые предположили, что речь идет о тесте на беременность или ДНК-тесте.

«Интересно, что в 2020-м положительный тест у многих ассоциируется с ковидом»; «Дима, что за положительный тест?»; «Я одна подумала о беременности?» — сделали предположения подписчики в комментариях.

На пожелания о выздоровлении Шепелев ответил, что «никто и не болеет», намекнув на варианты подписчиков, писавших о беременности и ДНК-тесте.

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подписчикиИнстаграмДмитрий Шепелев
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