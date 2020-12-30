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«Это ее личное дело»: Борисова осудила оскорбившего модель Гордона
Фото: instagram.com/danaborisova_official

«Это ее личное дело»: Борисова осудила оскорбившего модель Гордона

Рафаэль Залян

Звезды

Никто не имеет права оскорблять человека, даже если он занимается проституцией. Такое мнение высказала телеведущая Дана Борисова, комментируя «Вечерней Москве» слова Александра Гордона в адрес модели Елены Миськовой.

— Он не в праве безосновательно оскорблять гостей. Даже если эта девушка занималась бы проституцией, это ее личное дело. Гордону что до этого? Да и потом, где доказательства того, что она занимается антиобщественными деяниями. Это еще нужно доказать. А так получается, что он ее голословно называет проституткой. Так любого человека можно назвать, — сказала Борисова и добавила, что не понимает позицию телеведущего.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что модель Елена Миськова обратилась в полицию после оскорблений со стороны телеведущего. По словам девушки, в эфире передачи Первого канала «Мужское/женское» в 2017 году Гордон назвал ее проституткой.

Елена была гостьей в студии шоу, когда обсуждалась тема женского соблазнения. Модель заявила, что переехала в российскую столицу и хотела бы выйти замуж за состоятельного мужчину. После чего телеведущий начал обвинять гостью в том, что она спит с мужчинами за деньги и называть ее представительницей древнейшей профессии.

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модельАлександр ГордонДана Борисова
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