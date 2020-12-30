«Это ее личное дело»: Борисова осудила оскорбившего модель Гордона

Фото: instagram.com/danaborisova_official

Никто не имеет права оскорблять человека, даже если он занимается проституцией. Такое мнение высказала телеведущая Дана Борисова, комментируя «Вечерней Москве» слова Александра Гордона в адрес модели Елены Миськовой.

— Он не в праве безосновательно оскорблять гостей. Даже если эта девушка занималась бы проституцией, это ее личное дело. Гордону что до этого? Да и потом, где доказательства того, что она занимается антиобщественными деяниями. Это еще нужно доказать. А так получается, что он ее голословно называет проституткой. Так любого человека можно назвать, — сказала Борисова и добавила, что не понимает позицию телеведущего.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что модель Елена Миськова обратилась в полицию после оскорблений со стороны телеведущего. По словам девушки, в эфире передачи Первого канала «Мужское/женское» в 2017 году Гордон назвал ее проституткой.

Елена была гостьей в студии шоу, когда обсуждалась тема женского соблазнения. Модель заявила, что переехала в российскую столицу и хотела бы выйти замуж за состоятельного мужчину. После чего телеведущий начал обвинять гостью в том, что она спит с мужчинами за деньги и называть ее представительницей древнейшей профессии.

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