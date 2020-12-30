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Регина Тодоренко травмировала ногу на отдыхе на Бали
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко травмировала ногу на отдыхе на Бали

Ксения Монахова

Звезды

Российская телеведущая Регина Тодоренко во время занятия серфингом травмировала ногу. Об этом она рассказала в Stories в своем Instagram-аккаунте.

Она рассказала, что рифом порезала ногу. Однако это не все неудачи блогера. Помимо этого, ей в голову чуть не попал фин (специальный плавник в доске для серфинга), а также на правой руке образовались синяки.

Спустя время выяснилось, что кусочек коралла застрял в пальце. Звезда планировала самостоятельно разрезать ногу и вытащить осколок, однако по приезде на виллу ей стало плохо. В результате Регине пришлось ехать в больницу.

Регина Тодоренко травмировала ногу на отдыхе на БалиРегина Тодоренко травмировала ногу / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Несмотря на травму, Тодоренко отметила, что хочет снова встать на доску. Ее супруг Влад Топалов остался недоволен случившейся ситуацией. Он запретил Регине кататься на серфе.

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травмаостров БалиРегина Тодоренко
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