Стал известен победитель нового сезона проекта «Голос»

По итогам зрительского голосования, Яна Габбасова набрала 51,1 процента голосов/ Фото: instagram.com/yana_mg/

Яна Габбасова стала победителем нового сезона шоу «Голос» на Первом канале. А лучшим наставником признали Басту.

В финал телепроекта, который транслировался в прямом эфире Первого канала в среду, 30 декабря, вышли Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова из команды Полины Гагариной. По итогам зрительского голосования, с 51,1 процентом победителем стала Габбасова.

Программа «Голос» — российское развлекательное вокальное шоу талантов, которое является версией формата телевизионного конкурса The Voice, придуманного голландским продюсером Джоном де Молем. Оно выходит в эфир Первого канала с 5 октября 2012 года.

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