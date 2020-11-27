«Они головой ударились?»: Градский высмеял скандальную новость про экс-участника шоу «Голос»

Александр Градский призвал журналистов не писать ерунду / Фото: Официальная страница Александра Градского в Facebook (www.facebook.com/pg/alexandergradsky)

Певец, поэт и композитор Александр Градский был изумлен новостью о том, что некая девушка обвинила певца Эмиля Кадырова в изнасиловании. В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Градский заявил, что у Эмиля Кадырова есть семья, он давно живет с любимым человеком — замечательной певицей Настей Черноволос.

Руководитель театра «Градский Холл» заметил, что подобные известия даже комментировать не стоит:

— Кто это распространяет? Как это может быть, чтобы в известных газетах были подобные ссылки? Они головой ударились? Они действительно это написали? У меня никаких комментариев, я просто им позвоню сейчас! Попрошу взять на контроль то, что у них пишут, — сказал он.

Александр Градский заметил, что сегодня средства массовой информации нередко тиражируют бессмыслицу и странные вещи.

Эстрадный музыкант, серебряный финалист четвертого сезона музыкального проекта «Голос» и солист театра «Градский Холл» Михаил Озеров, в свою очередь, добавил, что Эмиля Кадырова он знает только с самой лучшей стороны.

Ранее в СМИ появилась информация, что москвичка подверглась насилию со стороны певца Эмиля Кадырова — солиста театра «Градский Холл».

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