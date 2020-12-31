Назван топ-5 идеально подходящих для русской зимы автомобилей

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В России зима в большинстве регионов сурова, поэтому к эксплуатации машин предъявляются повышенные требования. Автомобили должны обладать хорошей проходимостью и пакетом зимних опций. Специалисты портала Carsweek назвали топ-5 транспортных средств, которые идеально подходят для зимы и стоят до 1,5 миллиона рублей.

Так, на первом месте оказался автомобиль LADA 4x4. Внедорожная модель специально разработана для малопроходимых участков дорог в любое время года. Главным преимуществом машины является умение выбираться из сугробов и ездить по заснеженным полям. Помогают в этом полноприводная система, короткая база колес, небольшой вес авто и пониженная передача. Начальное исполнение Classic стоит от 587 900 рублей.

Вторым в списке разместили японский паркетник Nissan Terrano. Он сочетает в себе комфортабельность и хорошие ходовые возможности во время эксплуатации зимой. При этом цена машины относительно недорогая: комплектация Elegance обойдется в 1,185 миллиона рублей. В стартовом исполнении уже есть полноприводная система. А в комплектации Elegance представлено много функций для зимней езды: подогрев ряда кресел, переднего стекла и удаленный запуск мотора.

Замыкает тройку LADA Vesta. Машина за пять лет производства приобрела вариацию Comfort/Winter. Отличительными характеристиками автомобиля стали подогрев рулевого колеса и фронтального стекла. Подогрев первого ряда сидений осуществляется в три этапа, что свойственно для более дорогих моделей. Такая машина будет стоить 780 900 рублей.

Четвертую строчку рейтинга занял Renault Arkana. Иномарка адаптирована для эксплуатации в России с ее перепадами температур. Наиболее привлекательной для зимы стала комплектация Style с полноприводной опцией и механической коробкой передач. Такая модель обойдется автолюбителю в 1,443 миллиона рублей. Особенно ценится подогрев первого ряда кресел, рулевого колеса, переднего стекла и форсунок омывателя. Также есть опция запуска мотора Renault Start, которую можно запрограммировать на включение по расписанию.

УАЗ «Пикап» выделяется среди внедорожников аналогичного класса опциями для зимней езды. Все функции есть в топовом исполнении «Люкс Премиум», стоимость которого 1,375 миллиона рублей. Основным преимуществом этого автомобиля является кузов. За счет конструкции увесистые грузы можно сразу складывать в кузов, а не прикреплять к рейлингам на крыше. Также в числе других преимуществ машины стоит назвать бачок омывающей жидкости на пять литров, полноприводную систему, кожаный руль с опцией подогрева и подогрев сидений первого ряда и фронтального стекла.

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