«Шикарные»: Оксана Федорова показала подросших сына и дочь

Оксана Федорова опубликовала видео с наследниками/ Фото: instagram.com/fedorovaoksana/

Модель и телеведущая Оксана Федорова показала кадры на своей странице в Instagram, на которых позировала со своими детьми в монохромных нарядах в одном стиле. Звезда и ее дочка Елизавета облачились в брюки кюлоты, молочный свитер оверсайз, дополнив их ботинками и шляпой. Сын знаменитости Федор надел джемпер такого же оттенка и черные джинсы.

— Family look с детьми — одна из самых сложных задачек для мам, ведь одежду и обувь для зимних праздников нужно подобрать не только для себя, но и для своего ребенка. В нашем новом видео мы вместе с приглашенным fashion-экспертом и очаровательными детьми подобрали стильные семейные образы для зимних каникул, — сообщила Федорова фанатам.

Фото: instagram.com/fedorovaoksana/

Поклонники «Мисс Вселенной» — 2002 были очарованы семейными нарядами и наследниками модели.

«Шикарные»; «Как мило»; «Мне нравятся такие образы», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, что Оксана Федорова замужем за офицером ФСБ Андреем Бородиным. В этом году телеведущая отвела младшую наследницу в первый класс, сыну исполнилось восемь лет.

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