Российские дипломаты рассказали, что помогло Уханю избавиться от коронавируса
Российские дипломаты, которые занимались эвакуацией россиян из Уханя во время вспышки коронавируса, рассказали, что помогло городу избавиться от инфекции.
По их словам, важную роль сыграли дисциплина и помощь со всего Китая. Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке инфекционной пневмонии в городе Ухане провинции Хубэй. Возбудителем стал коронавирус получивший название COVID-19. Город был отрезан от мира на протяжении 76 дней, карантин с города сняли 8 апреля. На данный момент в Ухане нет ни одного зараженного COVID-19.
— Самое главное слово в победе над эпидемией — это дисциплина. Китайцы, для которых «правило есть правило», его выполняют, не прячутся от властей, не прячутся от родственников, — сказал первый секретарь посольства РФ в Китае Максим Цыганков.
Он отметил, что самое главное в таких ситуациях — дисциплина, помощь государства и народа. Дипломат отметил, что во время эвакуации иностранцев из китайского города был организован воздушный коридор для доставки помощи.
Первый секретарь посольства Константин Невежкин сообщил, что у китайцев очень развита самодисциплина. Они соблюдали правила и не выходили из дома, понимая что эти требования обоснованы, передает РИА Новости.
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