Российские дипломаты рассказали, что помогло Уханю избавиться от коронавируса

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Российские дипломаты, которые занимались эвакуацией россиян из Уханя во время вспышки коронавируса, рассказали, что помогло городу избавиться от инфекции.

По их словам, важную роль сыграли дисциплина и помощь со всего Китая. Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке инфекционной пневмонии в городе Ухане провинции Хубэй. Возбудителем стал коронавирус получивший название COVID-19. Город был отрезан от мира на протяжении 76 дней, карантин с города сняли 8 апреля. На данный момент в Ухане нет ни одного зараженного COVID-19.

— Самое главное слово в победе над эпидемией — это дисциплина. Китайцы, для которых «правило есть правило», его выполняют, не прячутся от властей, не прячутся от родственников, — сказал первый секретарь посольства РФ в Китае Максим Цыганков.

Он отметил, что самое главное в таких ситуациях — дисциплина, помощь государства и народа. Дипломат отметил, что во время эвакуации иностранцев из китайского города был организован воздушный коридор для доставки помощи.

Первый секретарь посольства Константин Невежкин сообщил, что у китайцев очень развита самодисциплина. Они соблюдали правила и не выходили из дома, понимая что эти требования обоснованы, передает РИА Новости.

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