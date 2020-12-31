СМИ заявило о попытках КНР засекретить данные о коронавирусе

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Китай мог засекретить данные о происхождении коронавируса. Об этом сообщило агентство Associated Press в среду, 30 декабря.

Журналисты утверждают, что в настоящее время пещеры в провинции Юньнань, в которых обитают разносящие вирус летучие мыши, находятся под пристальным вниманием властей КНР. Также авторы публикации сообщили, что агенты государственной безопасности якобы следили за перемещениями их группы около пещер.

Кроме того, агентство считает, что в Китае есть специальная комиссия, которая проверяет исследования о вирусе перед их публикацией. А китайские власти выделяют ученым крупные гранты на изучение COVID-19.

Авторы материала сообщили, что связанные с исследованиями сотрудники не имеют права передавать третьим лицам данные, образцы и прочую информацию, которая касается коронавируса.

Издание обвинило правительство КНР в ограничении научных исследований, кроме тех, что утверждаются государством. В частности, журналисты заявили, что у сторонней группы специалистов по изучению летучих мышей ранее изъяли взятые образцы.

МИД Китая в ответ на запрос AP сообщил, что COVID-19 выявили во многих странах мира и исследованиями проблемы следует заниматься на глобальном уровне.

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