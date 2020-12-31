Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рогозин рассказал о планах Роскосмоса в 2021 году исследовать дальний космос
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рогозин рассказал о планах Роскосмоса в 2021 году исследовать дальний космос

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах госкорпорации исследовать дальний космос и Луну в 2021 году.

Он отметил, что Роскосмос приступает к реализации программы исследований Луны и космоса.

— Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша «Ангара», — написал Рогозин в Twitter-аккаунте.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что изучение космоса — жизненная необходимость, так как Земля окружена «космическим океаном».

Помимо этого, Дмитрий Рогозин поздравил всех с Новым годом.

Ранее сообщалось, что производство серийных ракет «Ангара-А5» начнется в 2022 году.

Читайте также: Рогозин: Роскосмос ждет на пусках ракет с космодромов «море туристов»

РоскосмосДмитрий Рогозин2021 год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Все мнения
О проекте