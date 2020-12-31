Рогозин рассказал о планах Роскосмоса в 2021 году исследовать дальний космос

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах госкорпорации исследовать дальний космос и Луну в 2021 году.

Он отметил, что Роскосмос приступает к реализации программы исследований Луны и космоса.

— Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша «Ангара», — написал Рогозин в Twitter-аккаунте.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что изучение космоса — жизненная необходимость, так как Земля окружена «космическим океаном».

Помимо этого, Дмитрий Рогозин поздравил всех с Новым годом.

Дорогие друзья! В канун Нового 2021 года хочу пожелать вам и близким вам людям здоровья и оптимизма! Наша планета, являясь частью семьи Солнечной системы, окружена мировым космическим океаном. Изучение его - это не просто удовлетворение любопытства человечества, но и жизненная https://t.co/eiVVDwbhvu — РОГОЗИН (@Rogozin) December 31, 2020

Ранее сообщалось, что производство серийных ракет «Ангара-А5» начнется в 2022 году.

Читайте также: Рогозин: Роскосмос ждет на пусках ракет с космодромов «море туристов»