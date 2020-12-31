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Москвичам рассказали, какие горячие линии будут работать в праздники
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали, какие горячие линии будут работать в праздники

Кирилл Николаев

Город

В новогодние праздники в Москве продолжат работу специалисты более 50 горячих линий.

Так, жители столицы смогут обратиться в единую справочную службу. Специалисты подскажут, как в праздничные дни работают государственные организации и центры госуслуг.

Единый диспетчерский центр проконсультирует по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг.

По вопросам тарифов и работы транспорта можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт».

Также в новогодние праздники продолжит работу столичная горячая линия по коронавирусу.

По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, на горячих линиях работают более 830 операторов. Каждый месяц они принимают около трех миллионов обращений. За 2020 год принято свыше 55 миллионов звонков, 27 миллионов из которых обработал голосовой помощник, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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