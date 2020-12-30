Как в Москве работает сервис по поиску домашних животных

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Специальный сервис для поиска животных заработал в столице. Он появился на портале mos.ru, где хозяева потерявшихся питомцев могут по ключевым словам найти данные о своем четвероногом друге и отследить его местонахождение. Об этом заявила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе уже работает ряд онлайн-сервисов, которые помогают не только найти животное, но и ускоряют процесс записи на осмотр к ветеринару.

— Мы понимаем, как страшно потерять любимого питомца на улице и как трудно порой его бывает найти. Чтобы решить эту проблему, мы создали новый инструмент для поиска потерявшихся животных, который позволит создать единый реестр пропавших и найденных собак и кошек. Таким образом, хозяева смогут найти своих любимцев, а другие горожане — помочь им в этом, — отметила Ракова.

Отныне пользователи сервиса могут публиковать объявления о найденном или потерявшемся питомце с его подробным описанием. В поисковике можно указать геолокацию или адрес, где животное потерялось или было найдено, загрузить снимки или видеоролик.

По словам профессионального кинолога Владимира Коршуна, после публикации на портале сообщения к поиску животного подключается сразу несколько человек, что ускоряет процедуру:

— Понятное дело, что живые поиски и поиски через социальные сети могут длиться долго. Разработанный же сервис помогает убрать ненужные объявления, вы тратите значительно меньше времени на выборку. Стоит также отметить, что немаловажную роль играет указываемая геолокация. Как правило, домашний питомец никогда далеко не убегает от родного края, где живет хозяин. Более того, у животного хорошо развито обоняние, питомец может найти дорогу обратно с помощью запахов. Поэтому именно зону поиска нужно указывать максимально подробно.

Фото: pixabay.com

Базу в Москве будут формировать сами горожане. Найти новый сервис можно на портале mos.ru в разделе «Услуги» — категория «Животные и окружающий мир». Необходимо указать цель обращения («животное пропало» или «животное найдено») и нажать на кнопку «Найти». Затем перед пользователем появится окно с уже имеющимися объявлениями о пропавших или найденных животных. Чтобы ускорить процедуру поиска питомца, можно указать его породу, окрас, пол и возраст.

Более того, на сайте можно сообщить номер чипа или клейма животного, дату его потери и указать на интерактивной карте, где территориально оно было обнаружено. Система применит необходимый фильтр и выдаст объявления с максимально совпадающими параметрами. Если среди сообщений пользователь находит информацию о своем питомце, то он может связаться с организацией или гражданами, которые его временно приютили.

Если же по запросам нет результатов, то можно разместить новое объявление о найденном или пропавшем животном. Для этого достаточно нажать кнопку «Создать объявление» и описать подробно своего любимца. Также следует оставить свои контакты для связи. Кроме того, для москвичей предусмотрена возможность настроить уведомления об обновлении реестра. После этого к ним будут поступать уведомления о найденных питомцах.

Ознакомиться с базой данных смогут все пользователи Сети, зарегистрированные на портале mos.ru.

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