Москва поднялась на три позиции в международном рейтинге умных городов мира

Фото: Алексей Бок специально для «Вечерней Москвы»

Москва поднялась на три строчки в рейтинге умных городов (Smart Centres Index) компании Z/Yen. Теперь российская столица занимает 44 место, соседями по рейтингу стали Сидней, Бангкок, Мельбурн, Милан. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Уточняется, что в рейтинге лидирующие позиции заняли Нью-Йорк, Лондон и Сингапур.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, столица начала активно внедрять в жизнь форматы Smart City, интегрируя интернет-технологии в жизнь города.

— В столице развивается система «умного транспорта», доступный интернет, действует более 370 городских онлайн-услуг и сервисов. Система «умного города» помогает всем городским ресурсам функционировать максимально эффективно, что повышает качество жизни москвичей, — сказал заммэра.

Он отметил, что по уровню цифровизации и развитию технологий Москва может конкурировать с ведущими мегаполисами мира.

Рейтинг Smart Centres Index компании Z/Yen рассмотрел 131 город, из которых в финал прошел только 51 мегаполис, передает РИА Новости.

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