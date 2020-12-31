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Более 150 пар поженятся в Москве в последний день 2020 года
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Более 150 пар поженятся в Москве в последний день 2020 года

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Малый Харитоньевский переулок, 10Карта всех событий

В столичных ЗАГСах в последний день 2020 года поженятся более 150 пар. Шесть учреждений подготовили для молодоженов особые церемонии бракосочетания. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы в четверг, 31 декабря.

Там отметили, что поздравляют молодоженов с наступающим Новым годом.

— Многие пары поделились с нами, что уже подготовили торжество по случаю свадьбы, которое перейдет во встречу Нового 2021 года. Эти два события послужат отличным началом их семейной жизни, — уточнили в пресс-службе.

Так, во Дворце бракосочетания № 1, где поженятся свыше 20 пар, будут звучать новогодние музыкальные композиции. Помимо этого, марш Мендельсона по-прежнему будет встречать влюбленных в зале торжественных церемоний.

В Шипиловском отделе ЗАГС состоится около 15 церемоний. Для молодоженов подготовили композиции из мандаринов. Во Дворце бракосочетания № 5 влюбленным будут вручать елочные игрушки, а во Дворце бракосочетания № 3 пары смогут выбрать себе сладкий подарок с новогодними поздравлениями, добавили в пресс-службе.

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