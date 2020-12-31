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Роструд рассказал, сколько выходных дней ожидает россиян в 2021 году
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Роструд рассказал, сколько выходных дней ожидает россиян в 2021 году

Виктория Родимкина

Общество

В следующем году россиян ожидают 30 праздничных дней. Об этом сообщила пресс-служба Роструда в четверг, 31 декабря.

Так, жителям России предстоит отдохнуть десять дней во время новогодних каникул. Далее выходными назначены три дня в феврале — в честь Дня защитника Отечества. Рабочей сделают субботу, 20 февраля, а выходной перенесут на следующую неделю из-за праздника.

Помимо этого, на Международный женский день выходными сделают три дня — с 6 по 8 марта, а майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

День России, 12 июня, выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. В ноябре россияне отдохнут четыре дня — с 4 по 7 ноября, а также выходным в 2021 году объявили 31 декабря, передает «Российская газета».

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