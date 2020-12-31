Эксперт дала советы работающим в новогодние праздники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова рассказала, как правильно организовать рабочий процесс в новогодние праздники.

По ее словам, для повышения работоспособности следует баловать себя мелочами. Чтобы поднять себе настроение, можно украсить рабочее место, если позволяют правила внутреннего распорядка.

— Нужен правильный настрой на работу: стоит слушать хорошие новости, обмениваться поздравлениями, благодарностями и хорошими словами со своими близкими, — порекомендовала Анна Старикова.

Она отметила, что важно — сформировать правильное отношение к факту своей работы в праздники. Специалист добавила, что человек должен «понимать свою миссию» — может быть он работает в это время, чтобы помочь другим людям ощутить праздник, передает RT.

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