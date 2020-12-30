«У болезней нет выходных и праздников»: врач рассказала о работе в новогоднюю ночь

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В новогоднюю ночь медицинские работники продолжат спасать человеческие жизни. О том, как встретит Новый год, «Вечерней Москве» рассказала Мария Богданова, врач инфекционист четвертого инфекционного отделения ИКБ № 2, которая награждена орденом Пирогова.

— Я работаю в новогоднюю ночь. Грустить точно не придется, не только потому, что будет много работы, но и потому, что у нас отличный дружный коллектив, — рассказала она. — Мы одна команда, а поддержка и помощь коллег дают возможность чувствовать себя уверенней в любой ситуации.

По словам Богдановой, в этом году она будет дежурить администратором совместно с бригадой инфекционистов, реаниматологов, хирургов, акушеров-гинекологов, медицинских сестер и санитарок.

— И для нас это обычный рабочий день. Весь коллектив будет делать все от него зависящее, чтобы болезни отступали, а людям становилось легче, — подчеркнула она. — Конечно, мы понимаем, что никто не хочет встречать Новый год на больничной койке, и поддержим наших пациентов и словом, и делом. В такие дни это особенно важно.

Мария поделилась, что весь 2020 год был для медиков очень сложным и напряженным.

— И мы надеемся, что в 2021-м все вернется на свои места. Пандемия будет побеждена, и мы сможем работать в привычном для нас режиме, — сказала врач. — А сам Новый год — не исключение из прошлых. Работа в эти дни — это необходимость. И каждый из нас это знает.

Медик добавила, что, к сожалению, у болезней нет ни выходных, ни праздников, и пациенты получают квалифицированную помощь во все дни.

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