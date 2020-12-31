«Богиня!»: похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников снимками в пижаме

Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала серию фотографий в пижаме и получила множество восхищенных комментариев от поклонников.

По словам актрисы, она «окрылена» хорошими новостями, которых очень много в последние дни уходящего года. На фотоснимках девушка в розовом пижамном костюме запечатлена в прыжке.

— Хочу с легкостью лани впрыгнуть в 21-й XXI века, — написала Ирина Пегова.

Поклонники оценили снимки актрисы: «Ваш прыжок неповторимый, супер. Преклоняемся перед вами»; «Богиня!»; «Огонь!»; «Чудесные фото»; «Крутой снимок!».

Читайте также: «Вы нас засмущали»: поклонников восхитила фотография Ирины Пеговой в купальнике