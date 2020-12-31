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Сергей Собянин открыл станцию «Электрозаводская» БКЛ московского метро
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин открыл станцию «Электрозаводская» БКЛ московского метро

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный районКарта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин 31 декабря открыл станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

Новая станция стала 239-й в московском метро и десятой на БКЛ.

— Это десятая станция Большой кольцевой линии. Треть работы завершена (по открытию станций БКЛ — прим.«ВМ»). Еще очень важно — сделан огромный задел: больше 90 процентов тоннелей БКЛ пройдено, — сказал столичный мэр на открытии станции.

Глава города отметил, что в будущем планируется вводить по десять станций БКЛ в год, чтобы в скорейшем времени завершить основные работы проекта, передает РИА Новости.

Теперь до станции «Электрозаводская» будут ходить составы Некрасовской линии. После окончания строительства БКЛ, поезда этой ветки будут следовать до «Нижегородской».

Читайте также: Еще семь станций БКЛ метро откроют в Москве в 2022 году

московское метроБКЛСергей Собянин
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