Москвичам рассказали, как отметить Новый год дома

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Жителям столицы рассказали, чем заняться дома во время празднования Нового года и в праздничные выходные. Так, для всех желающих музеи города подготовили праздничные мастер-классы, онлайн-занятия и лекции.

Например, Дом русского зарубежья имени А. И. Солженицына организовал мастер-класс по валянию, на котором участников научат технологии мокрого валяния, а также покажут, как сделать из шерсти маленькие валенки.

Государственный музей обороны Москвы приглашает на мастер-класс по живописи — «Предновогодняя Москва 1941 года. Бульварное кольцо». Там москвичам предложат написать этюд по мотивам картины художника Николая Глущенко. Живописец-график Василий Лялин покажет, как создать пейзаж всего за 20 минут.

Мастерская галереи «Солнцево» объединения «Выставочные залы Москвы» подготовила мастер-класс по постановке сказки «Заюшкина избушка» в жанре театра теней, а Мемориальный музей имени А. Н. Скрябина предлагает посмотреть выпуск избранных трансляций концертов.

Кроме того, жители столицы смогут послушать лекцию о елочных игрушках, а также посмотреть экскурсию, посвященную истории зимних праздников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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