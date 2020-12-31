Как креативно проводить 2020 год: идеи от столичного семейного центра

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

В канун главного семейного праздника специалист семейного центра «Печатники» Елена Груздева предлагает несколько сценариев, чтобы, несмотря на все ограничения, он оставил яркие и положительные впечатления у взрослых и детей. Как отпраздновать, читайте в нашем материале.

Сценарий 1. Дискотека 90-х

Вспомните, как это было в юности! Эпоха перестройки, кооперативы, внезапная свобода слова, палатки с жвачками «Love is…», расписные джинсовки, гриндерсы, черные футболки с любимыми группами, постеры на стене твоей комнаты из журнала Cool и бесшабашная молодость.

Из каждого ларька звучали зажигательные песни «Scooter» и романтичные «Руки Вверх!». Возможно, кто-то из вас на такой вечеринке нашел свою половинку? Как же недавно это было! Так давайте вспомним то время! Главное — не переборщить с громкостью звука, ведь за стеной у соседей может спать малыш.

Сценарий 2. Дружба народов

Для этой необычной вечеринки нужно решить, представителем какой нации вы хотите быть, и максимально детально воплотить образ в жизнь. Для достоверности стоит продумать все до мелочей. Вам непременно потребуются: национальный костюм, несколько фраз на иностранном языке и, конечно, яркий номер для выступления.

На такую вечеринку каждый может принести блюда своей кухни, и благодаря такому разнообразию все гости попробуют что-то необычное.

Гостеприимный итальянец предложит отведать лазанью своей бабушки, кокетливая француженка угостит кофе с круассанами, а загадочный японец принесет суши и саке.

Сценарий 3. Новогодний концерт

Вам надоели «Голубые огоньки» по телевизору на Новый год? Вы давно решили, что можете спеть лучше? Тогда эта вечеринка точно вам подойдет. Главное, что вам просто необходимо в этот вечер, — караоке.

Сделайте из последнего дня уходящего года настоящее шоу! На этом концерте можно спеть заранее отрепетированную песню или организовать сюрприз — вытянуть из шляпы название своего хита. Конечно, не стоит забывать про эпатаж и экспрессию, ведь вы же звезда, а значит, и выглядеть должны соответствующе. Стоит помнить, что неизменные спутники звезд — это папарацци. Они вас будут снимать весь вечер! Держите марку, будьте эталоном для подражания для своих многочисленных поклонников. Ведь в этот вечер вы будете звездой многих социальных сетей.

Сценарий 4. Алоха Гавайи!

Надевайте легкие яркие платья и шорты, смешивайте коктейли и делайте фреши. Елку на этой вечеринке лучше заменить пальмой. На столе в этот вечер должны присутствовать блюда гавайской кухни с морепродуктами, ром и обилие тропических фруктов: бананы, кокосы, ананасы, апельсины.

Помещение, где будет праздник, надо непременно украсить яркими цветами и пальмовыми ветвями, которые можно сделать самим. Отлично дополнит интерьер фотозона с видом пляжа и океана.

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