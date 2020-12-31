День сурка в январе: как научиться осуществлять задуманные цели и мечты

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Представьте, что вы купили годовую и очень недешевую карту в фитнес-клуб, приобрели фирменную одежду для занятий спортом и оповестили всех о том, что с углеводами покончено. Ах, как привлекательны в голове картинки: 1 января все соцсети будут пестреть снимками праздничных застолий, а в собственном профиле вы блистаете с гантелями или в наушниках на беговой дорожке! Кстати, такие представления еще больше мотивируют осуществить давно задуманное, но… Увы, почти всегда феноменальные планы начала новой жизни с нового года исчезают даже не 1 января, а накануне. И вновь все повторяется в своем прежнем виде — даже с тем же сожалением, раскаянием и гадким ощущением своей слабохарактерности. Как идти к своим целям, не сворачивая, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Прекратите строить грандиозные планы. Мечтать как раз вредно — если о пустом: ведь жизнь довольно коротка, чтобы тратить время и эмоции на планирование и последующее ожидание того, что сразу обречено на крах. Поэтому, как ни болезненно разрушение иллюзий, лучше вовремя признать, что есть только зелень за новогодним столом — так себе идея, а поездка на море может получиться при удачном стечении обстоятельств, а не «во что бы то ни стало!». Важно помнить, что чем сильнее настрой на получение результата, тем больше негативных чувств будет испытано в случае провала всей кампании. Старайтесь разбить крупные цели на более мелкие, зато более достижимые. И избегайте намечать жесткие рамки планов — продумайте заранее вероятные сбои и изменения в их выполнении. Есть такое шуточное представление, что проще быть шариком, а не кубиком, так перемещаться быстрее. Строго соблюдая все пункты намеченного плана, мы лишаем сами себя легкости импровизации и многовариантности ходов, присутствие которых в жизни дарит ощущение свободы — одного из главных для нас всех.

Ставьте грамотные цели, учитывая свои возможности. Если вы никогда не отличались собранностью и дисциплиной, вряд ли стоит стремиться занять должность, где в приоритете именно эти два качества. Лучше дать себе зарок в течение трех месяцев вовремя приходить на все встречи. Бывает, что, не имея определенных склонностей к чему-либо, человек тратит массу сил для их приобретения, когда в то же время мог бы успешно реализовать себя с гораздо меньшими усилиями в другой области. Не отрицайте свою природу, а выгодно используйте ее. Разумеется, стремиться к большему и менять в себе то, что приносит вред, нужно. Однако если спустя долгое время раз за разом убеждаетесь в тщетности предпринимаемых попыток, прежде чем в очередной раз переламывать себя, найдите истинную причину неудач. Так, определенный образ жизни и потребность в общении могут быть обусловлены личностными особенностями и высоким саморазвитием человека, которому комфортно быть одному. А вовсе не дефицитом коммуникативных навыков или пониженной самооценкой, как можно предположить поначалу. Надо ли в таком случае каждый год обещать себе записаться в январе на тренинг уверенности в себе?

Перемены нужны либо прямо сейчас, либо никогда. Звучит категорично, но так и есть. Что такое «все будет по-другому 1 января», если сегодня все будет так, как всегда? Если вы в действительности хотите от чего-то отказаться или что-то привнести в свой привычный уклад, всегда есть возможность хотя бы фрагментарно начать исполнять намеченное в данный момент. Хотите возобновить общение с дальними родственниками — не дожидайтесь повода поздравить их в конце декабря, позвоните прямо сейчас! В планах на будущее больше читать — открывайте книгу сразу же. Помните рассуждения Алисы в Зазеркалье насчет варенья на завтра? Значимым было то, что оно никогда не наступало, поэтому обещать им угостить Королева могла сколько угодно — ведь наступление завтра всегда откладывалось.

Позвольте себе захотеть того, чего по-настоящему желаете. Зачастую причина нарушения четких намерений изменения образа жизни с 1 января заключается в отсутствии такой потребности. Человека в принципе все устраивает, но он осознает, что иначе жить с точки зрения социума правильнее. А кому есть дело до достижения чужих целей? Тут со своими собственными-то столько сложностей! Проанализируйте, что является вашими желаниями, а что — представлениями других, иногда даже близких людей о том, как надо. Если вы любите сладко спать по утрам, работоспособность увеличивается к ночи, при этом вы себя прекрасно чувствуете, то проще найти работу с круглосуточным доступом в офис, чем выдерживать натиск родителей и пассажиров часа пик в метро, связанных с «нормальностью» раннего подъема. Единственное — важно помнить о подводных камнях принципа «живу как хочу». Далеко не все то, что нам хочется, позже не становится тем, о чем жалеется. Тут уже, как говорится, предупрежден — значит, сохраняй собственное здравомыслие.

Заботьтесь о себе и будьте счастливы. Каждый взрослый человек, как правило, прекрасно знает свои слабые стороны и даже их причины. И если есть понимание и осознание того, что следует менять и почему, — надо просто делать это по мере возможности, без приступов рьяного стремления до основания разрушить все прежнее, сменяющихся такими же пылкими периодами самоуничижения. Шажочки к идеальному я могут быть совсем маленькими, но выверенными по смыслу, продиктованными действительными нуждами и, главное, бесповоротными. Не позволяйте началу новой жизни быть безрадостным, тягостным и требующим чьих-либо жертв. Перемены всегда планируются только к лучшему! Так пусть ожидаемое счастье наступает прямо сейчас и чувствуется постоянно, вне зависимости от чисел календаря, времен года и количества даваемых себе обещаний.

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