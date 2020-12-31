Дептранс Москвы сообщил о планах реализовать 175 предложений горожан в 2021 году

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Москве в 2021 году планируют реализовать еще 175 предложений горожан по улучшению ситуации с транспортом. Об этом пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявила в четверг, 31 декабря.

— У нас уже готовы транспортные схемы по 46 вашим идеям на следующий год. В планах — осуществить еще 175 ваших предложений, — приводит агентство «Москва» выдержку из сообщения ведомства.

В Дептрансе также подвели итоги уходящего года. За время действия краудсорсингового проекта департамента жители столицы прислали множество интересных идей по транспорту. В результате были проведены 180 мероприятий и выполнены 262 предложения, позволившие обустроить пешеходные переходы, изменить схемы движения, организовать парковки и в целом улучшить обстановку.

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