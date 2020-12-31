Дептранс Москвы призвал агрегаторов такси не поднимать цены в праздники
Агрегаторов такси в Москве попросили не повышать стоимость поездок в новогодние праздники. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По данным Дептранса, зимой спрос на такси растет. Это приводит к увеличению цен. В ведомстве отметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров.
— Пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок, — говорится в обращении Дептранса к агрегаторам такси.
В ведомстве напомнили, что такси является важной частью транспортной экосистемы города. Данный вид транспорта должен оставаться комфортным, доступным и удобным.
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