Дептранс Москвы призвал агрегаторов такси не поднимать цены в праздники

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Агрегаторов такси в Москве попросили не повышать стоимость поездок в новогодние праздники. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным Дептранса, зимой спрос на такси растет. Это приводит к увеличению цен. В ведомстве отметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров.

— Пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок, — говорится в обращении Дептранса к агрегаторам такси.

В ведомстве напомнили, что такси является важной частью транспортной экосистемы города. Данный вид транспорта должен оставаться комфортным, доступным и удобным.

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