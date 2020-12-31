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Трамваи задерживаются на Преображенской площади в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Трамваи задерживаются на Преображенской площади в Москве

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, Преображенская площадь Карта всех событий

На востоке Москвы задерживаются трамваи. Об этом в четверг днем, 31 декабря, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По его данным, речь идет о трамваях № 7 и 13, они задерживаются на Преображенской площади по техническим причинам. В связи с этим маршруты были временно изменены.

— Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — указано в Telegram-канале Дептранса.

Спустя чуть больше десяти минут пресс-служба ведомства заявила, что движение удалось восстановить.

Ранее сообщалось, что свыше 100 рейсов задержали в аэропортах Москвы.

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