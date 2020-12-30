Несколько электричек на участке Химки — Крюково задерживаются по техническим причинам

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

На участке Химки — Крюково задерживаются четыре электрички по техническим причинам. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

— Сейчас на участке Химки — Крюково задерживаются поезда № 6352, 6354, 6712 и 6512. Просим соблюдать спокойствие и внимательно следить за объявлениями в поездах. Железнодорожники делают все необходимое для возобновления движения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержке поездов на участке Москва — Крюково по техническим причинам.

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